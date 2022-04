PJ está a investigar assalto à mão armada em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um assalto à mão armada ocorrido esta quinta-feira, dia 21, numa instituição bancária situada no centro de Faro, disse fonte policial, sem adiantar mais esclarecimentos.

Segundo disse uma fonte ligada ao setor bancário, o assalto ocorreu cerca das 11:00 no banco ABANCA, situado na Praça da Pontinha, desconhecendo-se a quantia levada pelo assaltante, que conseguiu fugir.

De acordo com a mesma fonte, o homem saiu do banco com um saco na mão e fugiu numa viatura que estava parada junto à dependência, onde outra pessoa o aguardava.

A PSP de Faro confirmou ter tomado conta da ocorrência, escusando-se igualmente a adiantar mais detalhes e dizendo apenas que a investigação passou para a alçada da PJ.