Plano de Contingência para períodos de seca está em consulta pública

Está a decorrer, até ao dia 11 de maio, o período de consulta pública do Plano Municipal de Contingência para Períodos de Seca (PMCPS) de Loulé, instrumento que permite dotar o município de um mecanismo para lidar de forma eficaz com períodos de seca, garantindo a diminuição dos efeitos e danos.

Numa altura em que, de acordo com o boletim climático do mês de março deste ano do Instituto Português do Mar e Atmosfera, a totalidade do território continental vive um período de seca meteorológica e em que a região do Algarve se encontra a implementar o seu Plano Regional de Eficiência Hídrica, este é um tema que tem, cada vez mais, impacto na vida da comunidade, refere a autarquia.

O PMCPS de Loulé inclui medidas de preparação, prevenção, contingência e adaptação, com horizontes temporais de curto, médio e de longo prazo, que deverão tornar as diferentes componentes da cadeia de utilização de água mais resilientes.

Em termos operacionais, o Plano deverá dinamizar a atualização do cadastro de infraestruturas hidráulicas, a georreferenciação e a renovação do parque de contadores, a revisão da estrutura tarifária, a criação de zonas de medição e controlo e, em momentos de especial severidade do fenómeno, a imposição de condicionamentos ao consumo de água dos maiores consumidores e/ou a suspensão temporária de equipamentos públicos.

Dada a importância para a vida quotidiana dos cidadãos, o município apela à participação e envolvimento de todos neste processo de elaboração do Plano, uma vez que este é o momento em que é possível os interessados darem o seu contributo, apresentando sugestões que enriqueçam o instrumento orientador e operacional, podendo fazê-lo através do Portal Participa.