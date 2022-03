PO ISE financia concursos para a qualificação de pessoas com deficiência

O Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE) anuncia a abertura de candidaturas para apoio à qualificação de pessoas com deficiência e/ ou incapacidade.

PUB

Com uma dotação de 70,5 milhões de euros para uma meta de 6.300 mil participantes com deficiência e incapacidade, o concurso pretende potenciar a empregabilidade e progressão profissional de forma sustentada com a promoção de ações que permitam a aquisição e desenvolvimento das competências profissionais necessárias.

Promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e cofinanciado pelo PO ISE, são elegíveis para efeitos de financiamento as ações de formação inicial e formação contínua ao abrigo da Medida de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.

O período de apresentação de candidaturas decorre até ao dia 31 de março e devem ser efetuadas através do formulário eletrónico no Balcão do Portugal 2020 (Balcão 2020) em www.portugal2020.pt.