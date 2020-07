Portimão assinala Dia Mundial dos Avós com conferência online

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Portimão vai comemorar o Dia Mundial dos Avós, que se assinala a 26 de julho, com uma conferência online intitulada “Avós e Netos – Gerir Emoções”, com a participação do psiquiatra Júlio Machado Vaz, anunciou a autarquia.

A conferência está marcada para o dia seguinte, pelas 21:00, através da plataforma Zoom, cujas inscrições devem ser efetuadas através do link https://bit.ly/2WjQ9Jl.

Júlio Machado Vaz é doutorado em Psicologia Médica e já lançou livros como “O Sexo dos Anjos ou “O Fio Invisível”.

Nesta conferência, os temas abordados serão as emoções, os afetos, a família e o distanciamento social e a forma como a pandemia de covid-19 alterou o modo nos relacionamentos, “afetando de forma mais significativa os seniores, que se sentem mais isolados”, segundo o comunicado.

Para comemorar a data, a Câmara Municipal de Portimão fará chegar, através de voluntários, uma lembrança aos seniores dos Centros de Convívio Sénior e Centros Comunitários do Município.