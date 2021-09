Portimão assinala Semana Europeia do Desporto até ao fim do mês

Até 30 de setembro, o concelho de Portimão vai assinalar a Semana Europeia do Desporto #BeActive, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), anunciou a autarquia.

Este ano, o município preparou uma programação com o objetivo de promover o desporto e a atividade física junto da população do concelho, em prol da saúde, com o apoio do movimento associativo local e dos agrupamentos de escolas.

Hoje assinala-se o Dia do Professor de Educação Física com canoagem na Ria de Alvor e com um passeio de BTT, além do dia aberto “BMX Track Open Day” no Parque da Juventude de Portimão.

Também a 25 de setembro, o Teatro Municipal de Portimão recebe um workshop que vai dar oportunidade aos participantes de aprender ou aperfeiçoar técnicas na área do ballet, bollywood e danças latinas.

No domingo, 26 de setembro, o destaque vai para a vela, canoagem e surf que vão acontecer na Praia da Rocha, além da Bike Race Granfondo/Mediofondo.

O dia 27 de setembro ficou reservado para o desporto inclusivo, com a prática de boccia no Agrupamento de Escolas da Bemposta e karaté na Marina de Portimão entre as 18:00 e as 19:00.

O dia seguinte é dedicado ao desporto sénior, com aulas abertas de hidroginástica e yoga no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, fitness workout no Complexo Desportivo de Alvor, exercício e saúde no Pavilhão Desportivo da Boavista e no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e hidroginástica e manutenção para adultos na Piscina Municipal de Portimão.

A 29 de setembro celebra-se o Dia do Desporto no Trabalho, com a autarquia a convidar os seus colaboradores a fazerem uma “pausa ativa”, a partir das 10:30, na Praça 1.º de Maio.

Já na Piscina Municipal de Portimão vão decorrer sessões de hidroginástica e manutenção para adultos, enquanto acontecerá a ação Bemposta Fit no Agrupamento de Escolas.

Para terminar, a 30 de setembro acontecerá o 2.º Fórum Nacional do Desporto para todos, em formato webinar, que pode ser acompanhado na página da BeActive, destinada a treinadores, autarcas, técnicos, profissionais de desporto, dirigentes desportivos, académicos, professores de educação física, profissionais de turismo, saúde, psicologia, educação social, estudantes e voluntários de desporto.

