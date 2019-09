Portimão associa-se às comemorações dos 40 anos do SNS

O município de Portimão associa-se esta segunda-feira, dia 23 de setembro, às comemorações do 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a apresentação pública do livro “Resgate da Dignidade: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 40 anos do SNS”, marcada para as 18h00, na Casa Manuel Teixeira Gomes.

A obra será apresentada pelo seu coordenador e um dos autores, José Martins Nunes, ex-presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e antigo secretário de Estado da Saúde, bem como por uma das autoras, Paula Maia Fernandes, chefe de gabinete do ministro da Saúde entre 2015-2018, contando ainda com a presença da representante da Editora Minerva Coimbra, Isabel de Carvalho Garcia.

A obra, com prefácio de Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, tem a colaboração de 13 personalidades nacionais ligadas ao setor, que se debruçam sobre a grande reforma operada em Portugal após 15 de setembro de 1979, a qual possibilitou pela primeira vez o acesso a cuidados de saúde de forma geral, universal e gratuita.

“Trata-se de um trabalho incontornável para a compreensão da história dos Direitos Humanos e do Direito à Saúde em Portugal, desde a implantação da República até à atualidade, tendo sido produzida sob a inspiração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, revelam os promotores.

De referir que o município de Portimão é membro do Plano Local de Saúde Barlavento e que as receitas de venda do livro revertem a favor da Associação Dignitude, cujo principal objetivo visa garantir o acesso a medicamentos para pessoas economicamente desfavorecidas.