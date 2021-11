Portimão homenageia voluntários que se distinguiram na pandemia

No Dia Internacional do Voluntariado, 5 de dezembro, a Câmara Municipal de Portimão vai prestar homenagem pública a um conjunto de associações e indivíduos que se têm distinguido pelo trabalho comunitário em período de pandemia, revelando também os vencedores da 3.ª edição do Prémio Municipal de Voluntariado.

A cerimónia está marcada para as 15:00 horas, no auditório do Museu de Portimão, e contará com um momento dedicado à partilha de testemunhos na primeira pessoa, como serão os casos de João Lagartinho (Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Portimão), Manuela Santos (Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão) e Sara Bruins (voluntária em nome individual), que falarão sobre as suas experiências.

Serão homenageadas as entidades Cáritas Paroquial Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão, ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, ACRA 1.º Dezembro, Associação Flor Amiga, GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, MAPS – Movimento e Apoio à Problemática da Sida, Associação para o Planeamento da Família – Projeto Rio, Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento N.º 159 – Portimão e Corpo Nacional de Escutas Agrupamento de Alvor, bem como os voluntários a título pessoal Sara Bruins, Miguel Andrade, Marisa Guerreiro, João Sobral, João Gouveia, Catarina Menezes, Tynara Nascente, José Brito, Aleida Monteiro, Sonia Baiona, Diogo Diniz, Custódia Entradas e Arnaldo Silveira, os quais ofereceram os seus préstimos no âmbito da Plataforma do Voluntariado de Portimão, lançada recentemente pela autarquia.

Com este gesto, o município de Portimão pretende enaltecer publicamente a vertente do voluntariado, que em tempos de pandemia voltou a estar no centro das atenções enquanto ato de cidadania ativa, constituindo uma componente importante no percurso de vida dos envolvidos, ao contribuir para reduzir disparidades sociais e promover a necessidade e o dever de ajudar o próximo.

Após o interregno verificado em 2020, quando a cerimónia presencial foi cancelada devido à pandemia, é retomada este ano a apresentação pública das candidaturas ao Prémio Municipal de Voluntariado e entrega das duas distinções máximas e da menção honrosa atribuídas pelo júri, correspondentes à edição em que foi recebido o maior número de projetos, sete a título coletivo e dois a nível individual, num total de nove.

O galardão foi criado em dezembro de 2018 pelo município de Portimão para distinguir projetos nas áreas da solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação, que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou outras pessoas em situação vulnerável.

O encerramento da cerimónia de homenagem às associações e voluntários e posterior entrega do Prémio Municipal estará a cargo da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

Inserido na programação da efeméride, a Associação Pista Mágica dinamizará, no dia 6 de dezembro, a partir das 15:00, o workshop online “Gestão emocional e burnout no voluntariado”, cujo objetivo passa pela capacitação para a aquisição de ferramentas que evitem situações de desgaste emocional e esgotamento. A iniciativa tem como público-alvo os voluntários, devendo as inscrições gratuitas, embora obrigatórias, ser feitas através do link: tinyurl.com/workshoponlinevoluntariado

Ainda no contexto do Dia Internacional do Voluntariado, o município de Portimão promoverá, em parceria com a DYPALL Network, três sessões presenciais onde jovens que integram o Corpo Europeu de Solidariedade, financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia, falarão com os alunos das escolas profissionais do concelho sobre o impacto do voluntariado internacional nas suas vidas.

Plataforma “Voluntariado Portimão”

Criada pela autarquia em junho passado, a plataforma “Voluntariado Portimão” disponibiliza desde então um ponto de encontro entre aqueles que desejam colocar o seu tempo livre e competências em prol de projetos comunitários e as entidades locais em busca do apoio de voluntários.

Ao longo deste período de funcionamento, a plataforma tem vindo a estabelecer uma rede de vontades, ao estimular o papel determinante dos voluntários e das associações locais na construção de uma sociedade mais coesa e solidária, articulando a necessidade do trabalho voluntário com a disponibilidade existente.

Trata-se de uma montra única de todas as instituições promotoras de voluntariado em Portimão, quer sejam instituições, associações, clubes ou entidades privadas, que desta forma possuem um espaço privilegiado para divulgar o seu trabalho e uma ferramenta útil para angariação de voluntários.

Numa primeira fase, as entidades deverão aceder à plataforma (https://www.cm-portimao.pt/voluntariado-portimao) e preencher a ficha de inscrição disponível, indicando as áreas de intervenção e o público-alvo, ao passo que os cidadãos que queiram aderir podem inscrever-se no endereço eletrónico https://www.cm-portimao.pt/voluntariado-portimao/quero-ser-voluntario, passando a integrar a bolsa gerida pelos serviços da autarquia, que terá em consideração o perfil da pessoa e as carências existentes.

A plataforma também possibilita a divulgação dos projetos de voluntariado apresentados pelas entidades locais inscritas e o estabelecimento de contacto com as mesmas, além de apresentar um conjunto de funcionalidades, como o acesso a informações úteis na área do voluntariado em termos de legislação, direitos e deveres, oferta formativa, notícias locais e ligações a nível nacional e internacional.

