Portimão ensina inclusão e igualdade de género às crianças do concelho

Portimão escolheu este ano a data de 26 de outubro para assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, através da apresentação do projeto pedagógico “Viagem para a Amizade!”, que a partir das 10h00 será transmitido online na plataforma digital Youtube, tendo como destinatárias as crianças do pré-escolar e os alunos do 1º ciclo do concelho.

“A Viagem para a Amizade!” é um projeto pedagógico destinado a promover, pela inclusão, o companheirismo e o combate ao bullying, tendo sido criado pela cantora Susana Félix, em parceria com a empresa Betweien.

Tem como público-alvo as crianças do pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo, que são sensibilizados para a promoção de comportamentos justos e iguais, ao acompanharem o vídeo disponibilizado durante 15 horas no Youtube.

Para além da narrativa fantasiada, o projeto inclui três composições desenvolvidas por Susana Félix e inspiradas no conteúdo do livro A “Viagem para a Amizade!”, que será apresentado na ocasião com uma dinâmica teatral e a realização de uma atividade pedagógica.