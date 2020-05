Portimão: Isilda Gomes acompanhou reabertura das aulas do Secundário

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, acompanhou ontem, 18 de maio, a reabertura das aulas na Escola Secundária Poeta António Aleixo, constatando no local as adaptações feitas em 11 salas de aula, destinadas a acolher os alunos do 11º e 12º anos, anunciou a autarquia.

Na visita, a autarca estava acompanhada pela vereadora da Educação, Teresa Mendes, e pelo coordenador municipal de Proteção Civil, Richard Marques, que momentos antes tinham presidido ao início das ações de sensibilização para a reabertura dos jardins de infância do município, que deverá ocorrer no dia 1 de junho.

A iniciativa decorreu no Jardim de Infância Major David Neto, em Portimão, onde uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da unidade de saúde pública local, proteção civil e segurança social, aconselhou os técnicos sobre os melhores procedimentos para as instalações e para as crianças nesta fase de desconfinamento.

Na ocasião, a presidente informou que, à semelhança do que sucedeu com os professores e funcionários das escolas secundárias, a autarquia está disponível para suportar os encargos financeiros com os educadores e funcionários dos jardins de infância que pretendam fazer testes à Covid-19.

…