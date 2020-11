Portimão lança campanha de apoio a um Natal seguro e apoia comércio

A Câmara Municipal de Portimão lançou a campanha “Eu quero o meu Natal – Eu escolho cumprir”, cujo principal objetivo é sensibilizar a população para que cumpra as normas sanitárias de combate à pandemia, para que possa usufruir de uma época natalícia com a normalidade possível, ao mesmo tempo que convida a comprar no comércio local.

Através de um investimento na ordem dos 75 mil euros, esta estratégia municipal ganha maior relevância quando se verifica uma quebra acentuada no volume dos negócios. Para contrariar as perspetivas reservadas em termos de impacto económico, foi pensado um conjunto de iniciativas, entre as quais a distribuição aos consumidores pelos comerciantes de 2500 sacos reutilizáveis, com o logótipo da campanha, bem como a colocação de 130 platibandas à entrada das lojas das principais artérias comerciais da cidade com as frases “Eu quero o meu Natal – Eu escolho cumprir” e “Eu compro no comércio local”.

A Câmara Municipal de Portimão assume assim que a iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta época do ano, em que muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação.

No entanto, a autarquia reviu toda a sua programação de animação de natal, suprimindo iniciativas como a Pista de Gelo e Aldeia Natal, que face ao aglomerado de pessoas que por norma provocam, seriam incompatíveis com as exigências de controlo e prevenção à pandemia COVID-19. As verbas destes dois projetos foram realocadas a iniciativas de apoio aos empresários que em breve serão apresentadas pela Câmara Municipal de Portimão.

Quanto às luzes decorativas, estarão acesas até aos Reis e abrangem as três freguesias do concelho, com particular atenção para a Praia da Rocha, a Praça da República e a zona da Praça Manuel Teixeira Gomes, sendo utilizadas lâmpadas de micro leds, caracterizadas pelo baixo consumo energético.

Diversos elementos natalícios, sobretudo a pensar nas crianças, darão outro colorido a alguns dos principais espaços públicos da cidade, com destaque para a bola gigante na Praça da República, que gerará um espetáculo de luzes e música todos os dias, das 17:30 às 22:00, de meia em meia-hora. Também merecem realce do município a árvore de Natal, a prenda e o coração de grandes dimensões no Largo 1º de Maio, assim como o habitual presépio no Largo Dom João II, popularmente conhecido como Largo da Mó, composto por figuras em tamanho natural.