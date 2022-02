Portimão: Três espaços no Mercado Municipal estão em hasta pública

A Câmara Municipal de Portimão realiza no próximo dia 08 de março, pelas 10:00, na sala de reuniões do 1º. andar do Mercado Municipal de Portimão, a hasta pública relativa à atribuição do direito de exploração de três espaços no Mercado da Avenida São João Deus, divididos em lotes individuais.

Naquela data, irão a hasta pública três espaços: um módulo destinado à comercialização de produtos alimentares hortofrutícolas, um bazar para qualquer ramo de atividade comercial (exceto restauração/bebidas ou similares) e um espaço para comercialização de produtos alimentares e de bebidas, com possibilidade de comercialização de produtos de artesanato regional algarvio ou de peças de autor.

O respetivo processo encontra-se patente para consulta na página oficial do município, bem como nas instalações do Mercado da Avenida S. João de Deus, onde poderá ser examinado todos os dias úteis, das 09:30 às 12:30 e entre as 14:00 e as 16:30, até ao dia 25 de fevereiro, sendo esta a data limite para apresentação do requerimento de habilitação à hasta pública em causa.