Portimão vai dar as boas vindas a Miguel Oliveira e 400 motards

O piloto português Miguel Oliveira e a caravana de mais de 400 motards vão ser recebidos hoje em Portimão, na FanZone MO situada na zona ribeirinha pelas 17:00, anunciou a autarquia.

Miguel Oliveira, um dos anfitriões do Grande Prémio do Algarve em MotoGP que vai decorrer este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, partiu às 12:00 do Cristo-Rei em Almada e chegará ao destino através da chamada “ponte velha”, em direção à Rua Direita, passando pelas Avenidas Zeca Afonso e Miguel Bombarda, até ao Clube Naval.

Esta é a oportunidade das pessoas saudarem o piloto português ao longo das artérias da cidade de Portimão, manifestando todo o seu apoio para a competição deste fim de semana.

Já na FanZone MO, Miguel Oliveira e os 400 motards que o acompanharam durante todo o trajeto desde Almada serão recebidos pela presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

Pelas 19:00, um DJ convidado pela Red Bull irá atuar naquele espaço, cuja programação de quinta-feira começará pelas 18:00, enquanto a 5 e 6 de novembro funcionará a partir das 12:00.

Já no dia da prova, o local pode ser frequentado a partir das 10:00, com a transmissão em direto da corrida às 13:00, num ecrã gigante, onde serão também transmitidos todos os treinos.

A entrada é gratuita e todos os dias haverá animação musical a cargo do DJ residente, a partir das 20:00, além de um espaço com merchandising oficial de Miguel Oliveira, a participação das marcas oficiais que o patrocinam, além de uma área com petiscos e bebidas.

A FanZone MO foi organizada pelo Moto Clube de Faro e pelo Miguel Oliveira Fan Club, com o patrocínio da MEO e o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

Balão de oxigénio para a economia de Portimão

Este ano, ao contrário do que aconteceu na prova de novembro do ano passado e em abril de 2021, a prova de domingo terá as bancadas com público, onde são esperadas mais de 60 mil pessoas no autódromo de Portimão. Para a presidente da autarquia de Portimão, Isilda Gomes, “é um feito extremamente relevante para Portugal conseguirmos fidelizar esta prova maior do desporto motorizado, que serve como balão de oxigénio para a nossa economia, sobretudo nas áreas do turismo e da restauração, que se encontram a recuperar do choque causado pelos efeitos nefastos da pandemia”.

Segundo as estimativas das entidades regionais do turismo, são esperadas entre 90 a 120 mil dormidas, principalmente em Alvor e Portimão.

A prova de Portimão será transmitida em direto para 428 milhões de casas, enquanto nas aplicações e redes sociais deverão ser atingidos cerca de 48 milhões de seguidores ou subscritores.

