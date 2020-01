Portimonense empata a zero com Paços de Ferreira

Portimonense e Paços de Ferreira anularam-se hoje, ao empatarem a zero, em Portimão, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, jogo entre duas equipas ‘aflitas’ e que tentam fugir aos lugares da despromoção.

No Municipal de Portimão, ambos os conjuntos apresentaram um futebol de fraco nível, sem ocasiões de perigo que ameaçassem qualquer uma balizas, apenas com o registo de um remate na direção da baliza para os algarvios, onde Dener, aos 70 minutos, cabeceou para as mãos do guarda-redes Ricardo Ribeiro.

O Portimonense entrou melhor no jogo e, aos três minutos, Jackson Martinez chegou atrasado ao cruzamento de Henrique, que colocou a bola perto da marca de grande penalidade na marcação de um livre, perdendo a oportunidade para abrir o marcador.

A partir daqui, o Paços de Ferreira tomou conta do jogo, controlou a bola a meio-campo, mas sem conseguir encontrar espaços e os caminhos para a área dos algarvios, com os defesas a anularem as investidas aos homens comandados por Pepa, toada que se manteve até ao descanso.

No segundo tempo, António Folha alterou a forma de jogar dos algarvios, ao meter o médio Bruno Costa, reforço de ‘inverno’ do emblema de Portimão contratado ao FC Porto, o que deu maior ‘agressividade’ ao meio campo na recuperação da bola e na saída para o contra-ataque.

Contudo, embora tendo conseguido maior ascendente ofensivo durante toda a segunda parte, os algarvios foram incapazes de materializar essa supremacia em ocasiões de perigo para a baliza de Ricardo Ribeiro.

A falta de dinâmica no futebol dos algarvios e as opções do treinador António Folha foram contestadas ao longo de toda a partida, com os adeptos a apuparem a equipa.

Num jogo de ‘aflitos’ esperava-se mais também do lado do Paços de Ferreira, equipa que durante a segunda parte não fez qualquer remate à baliza algarvia.

Equipas:

Portimonense: Ricardo Ferreira, Hackman (Anzai, 76), Jadson, Lucas, Fernando (Bruno Costa, 46), Henrique, Dener, Pedro Sá, Aylton Boa Morte, Marlos Moreno (Anderson Oliveira, 66) e Jackson Martinez.

(Suplentes: Gonda, Rómulo, Beto, Anderson Oliveira, Anzai, Willyan e Bruno Costa).

Treinador: António Folha.

Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos (Uilton, 73), Marco Baixinho, Maracás, Oleg, Pedrinho, Eustáquio, Vasco Rocha (Murilo, 88), Adriano (João Amaral, 67), Hélder Ferreira e Diogo Almeida.

(Suplentes: Simão Bertelli, André Micael, Bruno Teles, Welthon, Uilton, João Amaral e Murilo).

Treinador: Pepa.

Árbitro: Hugo Miguel (AF de Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maracás (58), Jackson Martinez (65), Bruno Santos (73), Pedro Sá (80) e Marco Baixinho (86).

Assistência: 2.452 espetadores.