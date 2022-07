Portimonense ganha ao Sporting na pré-época em Lagos

O Portimonense, 13.º classificado da Liga portuguesa de futebol 2021/22, ganhou hoje ao vice-campeão Sporting por 2-0, em jogo de preparação que encerrou o estágio de pré-temporada dos ‘leões’, numa unidade hoteleira, em Lagos.

Segundo o sítio oficial do Sporting, que sofreu assim o primeiro desaire de 2022/23, a equipa algarvia já vencia por dois golos, marcados por Yago Cariello e Welinton, ao intervalo do jogo, que teve duas partes de apenas 35 minutos.

Na noite de terça-feira, os ‘verde-e-brancos’ bateram a AS Roma (3-2), treinada pelo português José Mourinho e que conta com o guardião campeão europeu por Portugal no França2016 Rui Patrício, no Estádio Algarve, somando a quarta vitória numa pré-época em que também empataram em três ocasiões.

O treinador dos ‘leões’, Ruben Amorim, apostou num ‘onze’ inicial com jogadores menos utilizados: André Paulo, Fatawu, Ricardo Esgaio, José Marsà, Flávio Nazinho, Nuno Santos, Morita, Mateus Fernandes, Bruno Tabata, Paulinho e Youssef Chermiti.

A equipa do Sporting regressa agora ao trabalho na Academia de Alcochete e domingo recebe o espanhol Sevilha no denominado ‘Troféu Cinco Violinos’, seguindo-se um encontro com o inglês Wolverhampton, em 30 de julho, novamente no Estádio Algarve.

Os ‘wolves’, treinados pelo português Bruno Lage, contam no plantel com os lusos José Sá, Nelson Semedo, Bruno Jordão, Ruben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Podence e Chiquinho.