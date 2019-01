Portimonense ganha no Bessa e já espreita lugares europeus

(Foto: Portimonense Futebol SAD)

O Portimonense, que ontem bateu o Boavista, no Estádio do Bessa (0-2), está no oitavo lugar da I Liga, com 27 pontos, mantendo-se assim na corrida ao quinto lugar da prova, que pode dar acesso à Liga Europa.

Wellington abriu o marcador aos 20 minutos voltou a marcar aos 78, finalizando um rápido contra-ataque que apanhou a equipa ‘axadrezada’ adiantada.

A equipa algarvia mantém assim o oitavo lugar, mas passa para 27 pontos, já colado a Moreirense e Vitória de Guimarães, que mantêm 28 pontos, depois das derrotas com Benfica e Sporting, e mais perto do Belenenses, que empatou com o Tondela e isolou-se em quinto, com 29.

Entretanto, o jogador do Portimonense Manafá já é reforço do FC Porto. Isso mesmo foi confirmado pelo treinador António Folha no final do jogo com o Boavista.

Na próxima jornada, que realiza-se a 29 de janeiro, o Portimonense recebe em casa o Desportivo de Chaves, que é o “lanterna vermelha” do campeonato, com apenas 12 pontos somados em 18 jornadas.