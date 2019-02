Portimonense perde com o V. Guimarães e cai para o meio da tabela

Foto: Portimonense Futebol SAD

O Portimonense sofreu a quarta derrota consecutiva este fim de semana, depois de perder “fora” com o Vitória de Guimarães, por 2-0, em jogo a contar para a 22ª jornada da I Liga.

Matheus Oliveira (40 minutos) e Alexandre Guedes (73) foram os autores dos golos que ajudaram os vimaranenses a somar 35 pontos, colocando a equipa minhota no sexto lugar, bem perto dos lugares que dão acesso às competições europeias.

Já a equipa algarvia treinada por António Folha caiu para o 10º lugar, com 27 pontos, e já não vence desde o passado dia 20 de janeiro de 2019, quando bateu o Boavista por 2-0.

Depois deste jogo, sucederam-se as derrotas (pela margem mínima) com o Desportivo de Chaves (0-1), Santa Clara (1-2), Rio Ave (0-1) e, no último jogo, com o Vitória de Guimarães (0-2).

Na próxima jornada, o Portimonense joga em “casa” com o Desportivo das Aves, numa partida marcada para o dia 23 de fevereiro, às 18h00.