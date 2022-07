Portimonense vence Sporting da Covilhã com golo de penálti

O Portimonense, da I Liga de futebol, venceu esta quarta-feira (1-0) o Sporting da Covilhã, da II Liga, em jogo particular disputado no centro de treinos dos algarvios e decidido com um golo de grande penalidade.

O tento do central Pedrão, na conversão de um penálti, aos 52 minutos, a castigar uma falta sobre Moufi, ditou a terceira vitória do conjunto orientado por Paulo Sérgio no seu nono jogo de pré-época.

Na equipa de Portimão, alinharam de início Nakamura, Moufi, Pedrão, Relvas, Seck, Pedro Sá, Jocú, Paulo Estrela, Rui Gomes, Sapara e Yago e foram ainda utilizados Payam, Luquinha, Anderson Oliveira e Kim.

O ‘onze’ do conjunto serrano, treinado por Leonel Pontes, foi constituído por Bruno Bolas, Tiago Moreira, Jaime Simões, N’Diaye, Rúben Ferreira, Adilson, Zé Tiago, Gilberto, Nuno Rodrigues, Gildo e Kukula. Jogaram ainda, Vítor São Bento, Diogo Rodrigues, Casagrande, Sena Yang, Quintera, Tamba, Marsico, Juan Perea e Diogo Cornélio.