Portugal Masters: Thomas Pieters campeão em Vilamoura 

O golfista belga Thomas Pieters sagrou-se hoje campeão da 15.ª edição do Portugal Masters, torneio do European Tour que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, enquanto Ricardo Santos foi o melhor português.

Depois de partir para a última volta empatado na liderança com o francês Matthiew Pavon, o profissional belga, de 29 anos, conseguiu descolar da concorrência e conquistar o quinto título da carreira no Circuito Europeu com um agregado de 265 pancadas (68+64+65+68), 19 abaixo do Par e uma vantagem de dois ‘shots’ sobre o trio que partilhou o segundo lugar no Portugal Masters em Vilamoura.

Entre os portugueses, Ricardo Santos foi o melhor e, após totalizar 279 pancadas (70+69+71+69), cinco abaixo, terminou na 32.ª posição do ‘leaderboard’, no qual Vítor Lopes ficou em 61.º lugar, um degrau à frente de Tomás Gouveia.

Resultados após a quarta volta

1. Thomas Pieters, Bel, 265 pancadas (68+64+65+68); -19

2. Nicolai Hojgaard, Din, 267 (67+69+67+64); -17

. Lucas Bjerregaard, Din, 267 (67+65+69+66); -17

. Matthieu Pavon, Fra, 267 (68+64+65+70); – 17

5. Matthew Jordan, Ing, 271 (70+68+67+66); -13

. Nino Bertasio, Ita, 271 (61+69+74+67); -13

7. Francesco Laporta, Ita, 272 (70+66+69+67); -12

8. Min Woo Lee, Aus, 273 (68+68+71+66); -11

9. Victor Perez, Fra, 273 (72+68+6865); -11

. Adri Arnaus, Esp, 273 (65+67+73+68); -11

. Richard Bland, Ing, 273 (70+65+69+69); -11

. Kristoffer Broberg, Sue, 273 (69+67+66+); -11

…

32. Ricardo Santos, 279 (70+69+71+69); -5

61. Vítor Lopes, 290 (71+69+76+74); +6

62. Tomás Gouveia, 291 (71+69+76+75); +7

