Portugueses planeiam gastar 950 euros nas férias de verão

Os portugueses continuam a preferir fazer férias em Portugal (77%) e planeiam gastar, em média, 950 euros, um valor superior ao registado nos últimos dois anos, segundo dados do Observador Cetelem.

O Algarve é o destino favorito (52%), seguindo-se Lisboa (10%) e Évora (7%), enquanto a nível internacional o destaque vai para Espanha (32%), França (11%) e Inglaterra (9%).

O inquérito do Observador Cetelem, marca do BNP Paribas, foi realizado pela Nielsen e teve por base uma amostra de 1.000 indivíduos residentes em Portugal continental, com idades entre os 18 e os 74 anos.