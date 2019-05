Praia da Rocha: Portugal em 4.º lugar no Europeu de Ultimate

Portimao, Portugal: Portugal MIX at EBUC. May 06, 2019.© 2019 Robert Engelbrecht. All Rights Reserved.

Portugal voltou a ficar em 4.º lugar no Europeu de Ultimate que se disputou na arena da Praia da Rocha.

A prova foi disputada por 1350

atletas de 88 equipas em representação de 22 países. Portugal repetiu na categoria principal

(Mixed), o 4º lugar, como nos Europeus de 2013 e nos Mundiais de 2011 e

2015. Para Sofia Campos Pereira,

diretora do Torneio, “foi fantástico receber tantos atletas de Ultimate em

Portugal e viver estes dias de pura adrenalina e fair play. Portugal ainda não

conquistou a tão desejada medalha, mas esteve muito perto de o conseguir.

Estamos muito orgulhosos das nossas equipas”, refere. Três países regressam a

casa com duas medalhas de ouro: a Suécia, que venceu em Masters e Great Grand

Masters, a Rússia, presente em três das oito finais, que venceu em Mulheres e

Mixed, e a Grã-Bretanha, que venceu em Homens e Grand Masters. A Alemanha leva

o ouro em Masters Mixed, ao passo que a Espanha, que conseguiu chegar a cinco

finais, só venceu em Masters Mixed feminino. Por fim, no que toca ao prémio de

Espírito do Jogo, a seleção mais pontuada pelos adversários foi a Irlanda, em

Masters masculios, que somou 12,8 pontos.

No último dia, houve também o lançamento do

Manual de Ultimate e Desportos de Discos nas Escolas, da autoria do Presidente

da APUDD (Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco), José

Amoroso. Este livro quer contribuir para a disseminação deste desporto em

contexto escolar no nosso país. “Pretendemos que este Manual faça parte de

todas as escolas do país e arquipélagos e que a Direção Geral de Educação

coloque esta modalidade no Programa Nacional de Educação Física”, explica José

Amoroso. Dentro de um ano, Portimão

volta a ser palco de um campeonato europeu de Ultimate de Praia, mas desta vez

para clubes.

6