Praias de Albufeira vão ter aulas de yoga gratuitas

Durante os meses de julho e agosto, as 26 praias galardoadas com a Bandeira Azul do município de Albufeira acolhem aulas gratuitas de Yoga, assim como informação e sensibilização ambiental, anunciou a autarquia.

Trata-se de uma das ações do programa de Educação Ambiental do município, no sentido de proporcionar bem estar e atividades físicas aos veraneantes, zelando pela segurança de todos os presentes e pelo seu conforto.

O município informa que em cada praia que hasteia o galardão está instalado um painel informativo sobre o programa da bandeira azul e o ambiente marinho e costeiro. O lema deste ano é “De Volta ao Mar… com a atitude de mudar”. Os veraneantes podem assim recolher informação acerca da correta utilização das zonas balneares, os cuidados a ter no âmbito da pandemia, recomendações quanto à exposição solar, utilização dos recipientes para a deposição de resíduos, existência de posto de primeiros socorros, de nadador salvador e respetivo equipamento de salvamento, e também de interdições no que respeita ao cumprimento das regras do edital de praia.

As aulas de Yoga serão às 16:00 no mês de julho e às 10:00 no mês de agosto.

Neste mês de julho as aulas são nos seguintes dias e praias: 20 – Rocha Baixinha Nascente, 21 – Rocha Baixinha, 22 – Santa Eulália, 23 – Olhos de Água, 24 – Rocha Baixinha Poente, 27 – São Rafael, 28 – Oura, 29 – Oura Leste, 30 – Manuel Lourenço e dia 31 – Praia do Evaristo.

Em agosto, a começar às 10h00, as aulas de Yoga são: dia 3 – Falésia Açoteias, 4 – Falésia Alfamar, 5 – Praia dos Pescadores, 6 – Inatel, 7 – Galé Oeste, 10 – Castelo, 11 – Galé Leste, 12 – Coelha, 13 – Arrifes, 14 – Salgados, 17 – Alemães, 18 – Peneco, 19 – Barranco das Belharucas, 20 – Maria Luísa e a última praia a ter Yoga, no dia 21, é a dos Aveiros.

