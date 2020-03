Praias de Lagoa “fechadas”

Num trabalho conjunto entre as Uniões e Juntas de Freguesia, e com o apoio das forças da autoridade, câmara municipal de Lagoa procedeu, na passada sexta feira, 27 de março, ao encerramento às praias do concelho, com objetivo de dissuadir a população de realizar passeios em grupos ou em zonas onde se juntem aglomerados de pessoas.

Ainda na semana em que o município de Lagoa decretou o alargamento do estado de alerta até ao final do mês de abril, registou-se o falecimento de duas vítimas por Covid-19 no concelho, o Professor Manuel Luís Magalhães, de 60 anos, residente na Praia do Carvoeiro, e um cidadão estrangeiro septuagenário, residente em Benagil. O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, endereçou, entretanto, às respetivas famílias, sentidas condolências.

O município enaltece o sentido de responsabilidade da maioria dos concidadãos, pelo cumprimento das medidas preventivas adotadas, para combater a propagação do vírus no concelho e na região e agradece a todos pela sua resiliência, força e união.

O Município de Lagoa diz continuar a acompanhar permanentemente o evoluir das condições de saúde pública e seus efeitos no concelho, disponibilizando-se para ir ajustando as suas medidas às necessidades que forem sendo identificadas.