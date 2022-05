Praticantes de stand up paddle resgatados na Praia da Ingrina

Os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres resgataram, esta segunda-feira, dois praticantes de stand up paddle que se encontravam em dificuldades na água ao largo da Praia da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo, devido à intensidade do vento que se fazia sentir no local.

Na sequência de um alerta recebido cerca das 14:30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que dois praticantes de stand up paddle se encontravam em dificuldades para regressar a terra devido ao vento, foram ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Sagres.

À chegada ao local, os elementos da Estação Salva-vidas resgataram os dois praticantes, que apresentavam sinais de hipotermia, tendo transportado os mesmos para o porto da Baleeira, onde foram posteriormente assistidos por elementos do INEM.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.