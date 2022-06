Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes volta a distinguir escritores

É oficialmente lançado, na proxíma sexta-feira, 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes 2022, aberto às modalidades de novela e conto.

O objetivo do certame é estimular a criação literária, ao mesmo tempo que homenageia o escritor-Presidente da República, natural de Portimão e patrono do galardão, cuja vida e obra se encontram intimamente ligadas ao Rio Arade e à região.

Esta iniciativa cultural é promovida conjuntamente pela Câmara Municipal de Portimão e pela Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, devendo os trabalhos a concurso, num máximo de 80 páginas em formato A4 paginadas, ser inéditos e escritos em língua portuguesa, sob tema livre.

O Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes 2022 destina-se a todos os autores nacionais, a cidadãos de países de língua oficial portuguesa, cidadãos comunitários e, ainda, a demais cidadãos estrangeiros com situação regularizada de permanência em Portugal.

O concorrente deverá entrar aqui, preencher o formulário com os seus dados identificativos, pseudónimo e o título da respetiva obra e submeter o trabalho a concurso em formato PDF.

O prazo de entrega decorre entre as 00:00 de 10 de junho de 2022 e as 23:59 do dia 12 de agosto, hora de Portugal Continental.

- Publicidade -

O júri do certame, constituído por três individualidades de reconhecido mérito na área da Literatura, decidirá qual a obra premiada, a divulgar oficialmente durante o próximo mês de dezembro, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade de Portimão, o mesmo sucedendo caso sejam consideradas menções honrosas, cujos autores receberão diploma comprovativo.

A obra vencedora terá uma edição de 300 exemplares, metade dos quais se destinará ao respetivo autor, a quem vai ser atribuído um prémio monetário no valor de mil euros.