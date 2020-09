Presidente de São Brás visita escolas no início do ano letivo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, visitou as escolas do concelho no início do ano letivo na companhia do conselho diretivo do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, anunciou a autarquia.

No terreno, o autarca avaliou as medidas de prevenção da covid-19 implementadas pelo agrupamento, em parceria com o município e o Centro Infantil António Viegas Calçada.

“As nossas escolas estão preparadas e conscientes deste grande desafio, em resultado de muito trabalho, muito empenho e com a proximidade que é nossa prática no concelho, onde a Câmara Municipal e o Agrupamento trabalham lado a lado em prol das crianças e do seu bem-estar”, revelou o presidente durante a visita.

Este ano, o Agrupamento integra mais de 165 professores, cerca de 119 funcionários e 1596 alunos, do pré-escolar até ao ensino secundário.