Presidente e vice da ACRAL saem e associação tem novos órgãos sociais

Paulo Alentejano substituído por Miguel Morgado Henriques

No presente dia, 21 de outubro, os órgãos sociais da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve foram reestruturados devido à saída do Presidente (Paulo Alentejano) e Vice-Presidente (Ricardo Calé) da direção da associação, anunciou aquela organização.

Ricardo Calé, que assumiu a Vice-Presidência em 2019, declara que a sua demissão da direção da ACRAL deve-se “exclusivamente a razões profissionais” que o impossibilitam de continuar o mandato, desta forma, Júlia Custódio assume a função de Vice-Presidente.

O até agora presidente da ACRAL, Paulo Alentejano, justifica a sua saída da presidência também por “motivos profissionais e pessoais”, pelo que, Miguel Morgado Henriques substitui Paulo Alentejano e assume o cargo de Presidente.

O agora presidente da ACRAL tenciona “prosseguir o caminho iniciado em 2019, fomentar o empreendedorismo e o tecido empresarial da região com o principal objetivo da ACRAL continuar a ser a principal referência, a nível regional, no associativismo”.

São os seguintes os novos órgãos socias da ACRAL: Miguel Morgado Henriques (presidente), Júlia Custódio (vice-presidente), Margarida Belchior (vice-presidente), Carlos Lisboa (tesoureiro), Paulo Bernardo (vogal), Luís Salero Viegas (vogal).

PUB