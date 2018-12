Professor do Ano 2018 é da Secundária de Loulé

Hélder Pereira, professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária de Loulé, é o “Professor do Ano 2018”, distinção atribuída pela Casa das Ciências, em parceria com Universidade do Porto, numa cerimónia que decorreu esta segunda-feira no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.

O prémio pretende reconhecer “o trabalho docente na escola e na partilha das suas experiências com toda a comunidade docente”. A Comissão Editorial da Casa das Ciências que atribuiu o galardão é constituída por representantes das universidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto.

“Qualquer aluno consegue seguir o livro de texto de forma, mais ou menos, autónoma. O desafio que lhes lanço permanentemente é o de pensarem para além do livro de texto e tentarem fazer atividades um pouco fora do comum. O Clube de Ciências da Terra e do Espaço que temos na escola também é um espaço privilegiado para isso”, explicou Hélder Pereira, após receber o prémio e em declarações ao PortoCanal.

O “Professor do Ano” admite que não é fácil “sair da zona de conforto” e explica que tenta, constantemente, trabalhar para que os seus alunos ultrapassem essa dificuldade: “É um pouco isso que eu tento fazer, ou seja, estimula-los a ir para além dos limites e aperceber que têm capacidade para alcançarem os seus objetivos se trabalharem bastante”…

