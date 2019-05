Professora de Olhão vence prémio “Professor Inovador do Ano”

Lúcia Palma, professora no Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, de Olhão, venceu a categoria “Professor Inovador do Ano” – Mérito Grau Ouro, do prémio “Milage Aprender”.

Lúcia

Palma é licenciada em Matemática pela Universidade do Algarve, e professora

desde 2000.

Este

prémio distingue os professores que ao longo do ano letivo 2018-2019

promoveram abordagens pedagógicas inovadoras para motivar os alunos na

aprendizagem da matemática, desenvolvendo e partilhando materiais pedagógicos

na plataforma “Milage Aprender”.

Os

prémios foram entregues recentemente no Auditório do Convento de S. José, em

Lagoa, na 1ª Edição dos Prémios “Milage Aprender, organizada pela Universidade

do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa, a Direção Geral de

Educação e da Associação de Professores de Matemática.