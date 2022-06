Programa de Férias Desportivas está de volta a Portimão

Entre 04 de julho e 12 de agosto, as crianças e jovens entre os seis e os 15 anos poderão ocupar os seus tempos livres na 30.ª edição das Férias Desportivas – projeto da Câmara Municipal de Portimão que decorre durante a pausa escolar de verão.

Com um programa repleto de atividades desportivas, recreativas, culturais e de educação cívica e ambiental, este ano as Férias Desportivas estarão integradas no projeto municipal Férias de Verão – Portimão, que também contempla atividades no Museu de Portimão, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, na Quinta Pedagógica de Portimão e no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO).

As inscrições para as atividades abrem no dia 13 de junho e devem ser feitas online, em cm-portimao.pt, tendo cada participante, de imediato, a possibilidade de se inscrever em diferentes núcleos e turnos.

As atividades dos três turnos quinzenais decorrem nos seguintes núcleos: Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, Pavilhão Desportivo da Boavista, Complexo Desportivo de Alvor, Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande e Área Desportiva da Praia da Rocha.

No que diz respeito aos turnos, o primeiro decorre de 04 a 15 de julho, o segundo entre 18 e 29 de julho e o último de 01 a 12 de agosto, com atividades das 09:00 às 17:30 e pausa para almoço entre as 12:00 e as 14:00, exceto no núcleo da Área Desportiva da Praia da Rocha, uma vez que, as atividades têm lugar das 09:00 às 13:00.

São diversas as práticas desportivas que irão ocupar as crianças e jovens, para além das modalidades coletivas, sendo possível experimentarem ténis, futsal, andebol, ginástica, dança, surf, canoagem, windsurf, bodyboard, natação, entre outras. Também terão a oportunidade de praticar minigolfe e participar em atividades como a visita a um parque de diversões aquáticas.

Os valores relativos à inscrição variam em função dos núcleos que os participantes pretendam frequentar, sendo de 25 euros o valor para o núcleo da Área Desportiva e de 45 euros para os restantes núcleos.