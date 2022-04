Programa do Governo inclui projeto do novo Hospital Central do Algarve

A criação do Hospital Central do Algarve integra o Programa de Governo que começa esta quinta-feira, dia 07, a ser discutido na Assembleia da República.

Em comunicado, o PS Algarve saúda o Programa “que prioriza o reforço do Serviço Nacional de Saúde e a regionalização”, considerado aquela inscrição “um sinal de avanço sem retorno”.

A Federação Regional do PS destaca a construção do novo hospital como um dos “principais compromissos assumidos pelos candidatos socialistas nas últimas eleições legislativas na região do Algarve”.

Luís Graça, presidente do PS Algarve, sublinha ainda que o reforço do Serviço Nacional de Saúde, designadamente ao nível dos cuidados de saúde de proximidade, é outro dos aspetos que o PS Algarve vê como muito positivo, “a saúde é a prioridade das nossas prioridades. Temos que avançar com o novo Hospital Central como elemento de resposta altamente diferenciada em matéria de cuidados de saúde, mas temos que simultaneamente aproveitar os recursos financeiros colocados ao dispor de Portugal pela União Europeia para melhorar a qualidade e a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários”.

Neste âmbito, o PS Algarve destaca os compromissos assumidos no Programa de Governo em matéria de alargamento a todos os centrado e saúde (ACES) da capacidade para realização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica mais comuns, bem como a criação de mais unidades de saúde familiar e a revisão dos incentivos à fixação de médicos para zonas carenciadas.