Projeto de apoio a sistemas alimentares saudáveis entra na última fase

Um projeto de apoio a diversos atores locais na construção de sistemas alimentares mais sustentáveis, promovido pela Associação In Loco, inicia agora a sua fase final, anunciou aquele organismo associativo.

Em nota de Imprensa, a In Loco recorda que em março deste ano o projeto Sistemas Alimentares Locais (SAL), cuja responsabilidade de implementação está a cargo da associação, com financiamento do programa Civic Europe, deu os primeiros passos na mobilização de atores-chave da região do Algarve e também de outros locais do país, em torno da temática dos sistemas alimentares territoriais e sustentáveis.

Os últimos cinco meses do projeto foram dedicados à realização de um conjunto de ações de capacitação que decorreram com periodicidade semanal, num total de 28 atividades, entre as quais se destacam webinares, formação modular, ações de intercâmbio, oficinas com especialistas e reuniões de acompanhamento.

As ações tiveram dois objetivos: criar um entendimento conceptual comum acerca da importância dos sistemas alimentares territoriais para a sustentabilidade e para o desenvolvimento das economias locais; e apoiar os atores locais na implementação de sistemas alimentares sustentáveis nos seus territórios, nomeadamente propiciando momentos de contacto com boas práticas a decorrer no País e momentos de análise e de discussão acerca dos constrangimentos sentidos nas iniciativas que estão a desenvolver e soluções a aplicar.

No total foram proporcionadas mais de 50 horas de ações de capacitação e o projeto trouxe para a participação 77 representantes de autoridades locais e regionais, de organizações não governamentais, de instituições de ensino superior e também agricultores e cidadãos. Foram formuladas parcerias com 7 organizações do país de forma a trazer o seu conhecimento e experiência neste tipo de sistemas e temáticas relacionadas, promovendo momentos de intercâmbio com os participantes envolvidos.

Nesta fase final, o projeto está a apoiar a implementação de 8 sistemas alimentares locais, da iniciativa das autarquias ou de agricultores, em seis concelhos da região do Algarve, designadamente Albufeira, Castro Marim, Lagos, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

Todo o conhecimento coletivo construído durante o projeto acerca de sistemas alimentares sustentáveis, será reunido numa publicação a ser editada a partir de Setembro e cujos conteúdos serão decididos pelos participantes no mesmo.

