Projetos de voluntariado jovem na região apresentados no IPDJ Faro

Decorreu, no dia 15 de novembro, no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, a sessão de apresentação de projetos de voluntariado juvenil desenvolvidos ao longo do ano de 2021 na região algarvia.

Esta sessão teve como objetivo mostrar o trabalho desenvolvido, por associações juvenis, clubes desportivos, autarquias e outras entidades, em projetos de voluntariado desenvolvidos no âmbito dos programas de voluntariado promovidos pelo Instituto Português do Desporto “Geração Z” e “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”.

Na abertura da mostra, que contou com a presença de cerca de uma centena de jovens voluntários e dirigentes associativos, usou da palavra Custódio Moreno, Diretor Regional do IPDJ, que destacou a participação de um elevado número de entidades e de projetos. Na sua intervenção, salientou a importância do voluntariado juvenil na aquisição de competências sociais por parte dos jovens e na promoção de ações com elevado interesse comunitário nas mais variadas áreas.

Foram apresentados 17 projetos de voluntariado desenvolvidos nas áreas dos direitos humanos, saúde, desporto, inclusão social, educação e sensibilização ambiental.

Um júri, constituído por Cidália Viegas, Professora da Universidade do Algarve em representação do Grupo de Voluntariado UALG V+, Catarina Ramos, Presidente da Federação das Associações Juvenis do Algarve (FAJALG), Helena Lourenço, Técnica da Direção Regional do Algarve do IPDJ e Custódio Moreno, Diretor Regional do Algarve do IPDJ, apreciou os trabalhos apresentados.

No final, este júri elegeu o projeto “Atividades de Verão (FICA)”, desenvolvido pela Associação Teia D’Impulsos, de Portimão, que decorreu nos meses de agosto e setembro, como a melhor prática de voluntariado juvenil do Algarve do ano de 2021.

PUB