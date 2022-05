Proposta do Plano Municipal para o Bem-estar Animal vai ser apresentada

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, acolhe, no dia 02 de junho, pelas 17:00, a sessão de apresentação da proposta do Plano Municipal para o Bem-estar e Proteção Animal.

A sessão contará com participação do chefe de Divisão de Vigilância Preventiva e Fiscalização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Carlos Cupertino, que fará uma apresentação sobre Estratégias e Apoios no Bem-estar Animal, assim como com a intervenção da veterinária municipal, Sandra Mealha, que dará a conhecer a proposta do Plano Municipal para o Bem-estar e Proteção Animal.

A proposta resultou dos contributos e reuniões tidas com organizações de proteção animal, movimentos cívicos de cidadãos e pessoas singulares que trabalham profissional e/ou voluntariamente na área. O Plano foi formulado para a execução de medidas em três anos, devendo ser monitorizado, anualmente, e findo o prazo de execução, ser revisto e atualizado.

O município de Tavira agrega várias competências, neste domínio, pelo que se torna “fundamental” a elaboração do documento, de acordo com a autarquia.

Face à importância da matéria, o município apela a todos os interessados que apresentem os seus contributos em prol do bem-estar animal.