PS/Tavira divulga candidatos à Assembleia e Juntas de Freguesia

O Partido Socialista (PS) de Tavira divulgou no início do mês de junho os candidatos à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia para as eleições autárquicas deste ano, informa o partido.

Para a Assembleia Municipal de Tavira, o candidato é José Manuel Madeira Guerreiro, que é atualmente vice-presidente da Câmara Municipal.

Para a Junta de Freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira, o nome apontado é o do atual presidente, Ângelo Filipe Silva Pereira.

Já para a Junta de Freguesia de Santa Luzia, Carla Patrícia Maié Martins recandidata-se ao cargo que desempenha atualmente.

Em Santa Catarina de Fonte do Bispo, Carlos Manuel Viegas de Sousa volta a candidatar-se ao cargo de presidente daquela Junta de Freguesia, enquanto o atual secretário da freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão, Jorge Francisco da Silva, candidata-se para presidente.

José Mateus Costa recandidata-se ao cargo de presidente da Junta de Freguesia de Tavira, tal como Maria Otília Martins Cardeira em Cachopo.

O partido tem como objetivo “trabalhar em prol do desenvolvimento do concelho e na criação de melhores condições de vida para todos os Tavirenses, cumprindo o lema da campanha Fazer Acontecer 2021”.

