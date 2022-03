PSD Algarve promove jantar solidário a favor da Ucrânia

Na próxima sexta-feira, em Albufeira, pelas 20:00, tem lugar um jantar solidário a favor da Ucrânia promovido pelo PSD Algarve.

A iniciativa, a cargo do PSD Algarve e PSD Albufeira, terá um espaço dedicado a intervenção de um membro da comunidade ucraniana no Algarve, de Rui Gago – voluntário na fronteira com a Ucrânia-, Cristiano Cabrita, Professor de Relações Internacionais e de Cristóvão Norte, Presidente do PSD Algarve.

Segundo este último, “trata-se de um jantar político, mas não partidário, no sentido em que é aberto a todos e porque a causa que se defende é a liberdade, a democracia, a integridade territorial da Ucrânia e a proteção dos refugiados”.

O mesmo responsável afirma que “ o objetivo é reunir meios para enviar para a Ucrânia, sejam bens ou dinheiro, até porque há muita ajuda que não tem transporte garantido.

O importante é que é a soma de pequenos gestos – a mobilização da opinião pública, de cada um de nós – que pode fazer a diferença. A força da opinião pública mundial pode dar resultados. O nosso dever é acompanhar esse esforço, seja como cidadãos seja através de uma organização política.”

O jantar tem lugar no Hotel Paraíso, em Albufeira, comporta um custo de 15 euros, é aberto a todos e as reservas podem ser feitas para o número 911 116 000 ou pelo email: psd.algarve@sapo.pt