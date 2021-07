PSD escolhe professora Paula Freitas para concorrer em Vila do Bispo

A professora Paula Freitas é a candidata escolhida pelo PSD para encabeçar a lista da coligação com o CDS-PP/MPT/PPM concorrente à Câmara de Vila do Bispo, nas eleições autárquicas de setembro.

A candidata, de 57 anos, formada em engenharia química, é atualmente professora de físico-química do 3.º ciclo no concelho onde foi gestora do Agrupamento de Escolas durante 12 anos.

Entre 2003 e 2005 exerceu funções de vereadora e foi vice-presidente no executivo autárquico de Vila do Bispo liderado na altura pelo social-democrata Gilberto Viegas.

Em 2009, o PSD perdeu as eleições para o PS, partido que tem mantido a gestão da Câmara desde então.

Em declarações à Lusa, a candidata disse que o regresso à política “foi motivado pelas manifestações de incentivo que recebeu de vários setores da população e, também, pelo impulso pessoal de querer fazer crescer o concelho”.

“Tenho raízes em Vila do Bispo e vejo que as respostas agora não são muito diferentes do que eram há 30 anos, nomeadamente aos jovens que não estão a ter o apoio que deviam ter”, apontou.

Na opinião da professora, o concelho “precisa de uma intervenção profunda ao nível da educação, do planeamento social e apoio aos idosos, na área da saúde, bem como de investimento para fixar a população”.

“É preciso pensar o concelho como um todo, torná-lo mais atrativo na parte ambiental e pensar essencialmente nas pessoas, com um planeamento social, num concelho onde tem faltado o investimento, reforçou.

Para Paula Freitas, num concelho com características de aldeia, a autarquia “é a resposta para tudo e há a necessidade de se criarem polos de apoio e condições para a reabilitação dos serviços da autarquia, com técnicos que possam ajudar no desenvolvimento do município.

Paula Freitas tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência autárquica de Vila do Bispo a atual presidente, Rute Silva (PS), Dino Lourenço (MI-Somos pelo concelho de Vila do Bispo), Alexandre Estradas (CDU) e João Graça (Chega).

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS obteve maioria absoluta em Vila do Bispo, com 54,94% dos votos, elegendo quatro dos cinco lugares para a Câmara Municipal, contra um da coligação formada pelo PSD/CDS-PP/MPT/PPM (23,92%).

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro.

