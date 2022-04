PSD indignado com encerramento do Bloco de Partos em Portimão

Os deputados do PSD, eleitos pelo círculo de Faro foram, este sábado, “apanhados de surpresa” com as informações que dão conta da ausência de pediatras na Unidade de Portimão, pertencente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A falta de especialistas “entre as 09:00 da manhã deste sábado e as 09:00 de segunda-feira”, dia 11, “coloca em causa a assistência à população já que obriga ao encerramento do Bloco de Partos, em Portimão, obrigando as grávidas a deslocarem-se até Faro”, pode ler-se no comunicado enviado pelos deputados.

“Também o Serviço de Urgência de Pediatria será fortemente afetado já que vai ser assegurado por uma única médica para dar resposta ao Internamento, Neonatologia e Berçário”.

Os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos “não aceitam que haja grávidas que sejam obrigadas a percorrer mais de 100 quilómetros, numa região onde as estradas são ainda um problema, para chegarem a Faro e aí poderem ter os seus bebés em segurança”.

Para os três deputados, “a falta de clínicos para dar resposta às necessidades da população é mais uma prova do desinvestimento que o Governo tem habituado a população do Algarve”.

Neste sentido, dizem ser “urgente” o reforço dos meios humanos e técnicos no distrito de Faro “para acabar com o flagelo da falta de médicos”.

Em dezembro de 2021 a Administração Central dos Sistemas de Saúde dava conta de mais 20 mil algarvios sem médico de família, segundo informação veiculada pelo partido.