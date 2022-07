PSD/Portimão pede “acutilância e dignidade” nos jardins de Alvor

Os autarcas eleitos pelo PSD à Assembleia de Freguesia de Alvor e a Comissão Política do PSD de Portimão pediram esta semana uma “maior acutilância e dignidade” nos jardins de Alvor, anunciou o partido.

“É inconcebível o desleixo da Junta de Freguesia e, caso o seja, até para alertar os serviços municipais e puxar as orelhas ao executivo camarário por deixar todos os canteiros que deveriam ser espaços verdes e vivos na zona envolvente à avenida Ribeirinha de Alvor estarem totalmente abandonados sem qualquer tratamento”, refere o líder da bancada de Freguesia de Alvor do PSD, Hugo Carrajola Teixeira, em comunicado.

O responsável acrescenta ainda que “Alvor é um dos mais bonitos cartões de visita de todo o concelho de Portimão, mas não basta sabermos isso, estes pequenos detalhes são responsabilidade da Junta de Freguesia e nós, PSD, na qualidade de fiscalizadores da ação política do executivo de Junta de Freguesia, seremos atuantes sobre qualquer desleixo ou abandono do Partido Socialista por simpatia com o executivo camarário ou por incapacidade”.

Já o Presidente da Comissão Política de Secção do PSD de Portimão, Carlos Gouveia Martins, refere que “respeitamos muito a decisão dos portimonenses e, como partido responsável, continuaremos a alertar e a trabalhar por melhorias em todo o concelho. Seja a freguesia de Portimão, seja Alvor como neste caso concreto em articulação com os nossos autarcas eleitos ou na Mexilhoeira Grande como recentemente trabalhámos em proximidade por melhorias no Monte Canelas”.