Quarteira: Homem morto à facada era jogador de futsal na freguesia

O crime violento que tirou a vida a Sílvio Rocha, de 24 anos, ocorreu na tarde desta quarta-feira, na Avenida Sá Carneiro, em Quarteira. O agressor continua em fuga.

A vítima jogava futsal no CheCul Quarteira e acabou por não resistir aos ferimentos no pescoço e no perito provocados na sequência de várias facadas.

Ao que avança o jornal Correio da Manhã “os colegas de equipa aguardavam pelo jovem e ficaram em choque ao saber da notícia”.

Desentendimentos com o agressor durante uma conversa estarão na origem do homicídio.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.