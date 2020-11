Quarteira recebe formação de costura

Cerca de 15 mulheres desempregadas e residentes nos bairros sociais da Amendoeira e da Abelheira, em Quarteira, estão desde outubro a receber formação na área da costura pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, anunciou a Junta de Freguesia.

Esta ação de formação modular certificada na área da costura tem a duração total de 50 horas e é promovida pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro do IEFP, dirigida às mulheres que se encontram em situação de exclusão social.

O objetivo desta formação é promover e potenciar, através da educação e da formação, a empregabilidade destas mulheres que pretendem integrar-se profissionalmente na área da costura.

“A nossa comunidade é muito diversa e precisamos de oferecer igualdade de oportunidades a todos. Esta iniciativa garante que estas mulheres, através da formação, possam melhorar sua situação laboral. Com isto, o nosso objetivo é promover a igualdade de direitos a toda a população”, refere o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto.

Esta iniciativa surgiu através do projeto “Akredita + E7G”, resultado de uma articulação entre as comunidades dos bairros da Abelheira e da Amendoeira, a associação Akredita em Ti, o Centro Qualifica da Associação de Saúde Mental do Algarve, a Junta de Freguesia de Quarteira, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro do IEFP, a Câmara Municipal de Loulé e o Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres.