Queixas de serviços de entregas de refeições dispararam quase 200%

O Portal da Queixa identificou uma subida de 190% do número de reclamações dirigidas aos serviços de entrega de refeições ao domicílio, com a Uber Eats e a Glovo a registarem o maior número de queixas, segundo aquela plataforma nacional de queixas.

Em 2020 as queixas no portal ultrapassaram as 3.300, um aumento de quase de 200% face a 2019.

Atraso na entrega, pedido de reembolso e produtos em falta são os principais motivos de reclamação. Um cenário que ainda deverá piorar, vaticina a plataforma online de comunicação entre consumidores e marcas.

Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, chegaram ao Portal da Queixa 3.214 reclamações. Um aumento de 190%, comparativamente com o período homólogo, em que foram registadas 1.144 queixas.

A análise da equipa do Portal da Queixa permitiu evidenciar que, ao longo do ano passado, os meses com mais reclamações registadas foram: abril (392), novembro (393) e dezembro (488). Março, mês em que foi declarado o Estado de Emergência, foi onde se verificou a maior variação de crescimento face a 2019: 617%. Relativamente às marcas com o maior volume de reclamações, lideram a Uber Eats, com 77% do total de queixas e a Glovo com 21%.

Enquanto vigorar o confinamento – que obriga os restaurantes a fechar portas e a funcionar apenas em regime de take-away ou entregas -, o Portal da Queixa prevê que a insatisfação dos portugueses face aos serviços de entrega de refeições ao domicílio se agrave, não só, com base nos motivos relatados pelos consumidores ao longo de 2020, mas também, pela crescente diminuição da resposta e qualidade do serviço prestado.

A análise resulta do recente travão do Governo às comissões cobradas por estes serviços aos restaurantes (que não podem ser superiores a 20%). Os serviços que cobrem, atualmente, comissões inferiores a 20%, estarão impedidos de aumentá-las, também por decisão do Governo.

