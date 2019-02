Rali de Loulé abre o Campeonato Sul de Ralis

O Rali de Loulé irá decorrer a 9 e 10 de março, servindo de prova de abertura do Campeonato Sul de Ralis, competição que arranca para a sua 21ª edição.

Tendo por base o Ameixial, os concorrentes irão enfrentar os troços de terra da serra da Caldeirão, um dos “locais sagrados” dos ralis a sul e dados a conhecer ao grande público aquando da passagem do campeonato do mundo por estas paragens, entre 2007 e 2014.

Os reconhecimentos e verificações administrativas e técnicas decorrerão no dia 9 (sábado), sendo que, no domingo, os concorrentes arrancam para os 55,84 quilómetros de prova, divididos em duas especiais de classificação, percorridas por duas vezes, durante o período da manhã.

De notar que existe praticamente uma proporção igual entre quilómetros de classificativas e de ligação, facto raro nos ralis de hoje em dia e que acaba por ser uma benesse a nível de logística para os concorrentes.

O Rali de Loulé é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e conta com o apoio do município de Loulé e das juntas de freguesia do Ameixial e de Salir.