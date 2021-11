Reativados planos de emergência de Proteção Civil do Algarve

Devido ao aumento do número de casos de covid-19 na região, a Comissão de Proteção Civil da Região do Algarve reativou os planos de emergência para reforçar o apoio às autoridades e serviços de saúde do distrito.

Cada município passa a ter um Posto de Comando Municipal a funcionar 24 horas por dia, para assim assegurar uma resposta coordenada e acompanhar em proximidade a situação no terreno, em articulação com o Porto de Comando Regional instalado no Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, com os planos de emergência reativados.

Segundo o comunicado, “a evolução desfavorável da situação epidemiológica referente à doença covid-19, a qual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, trata-se de uma emergência de saúde pública internacional”.

A Comissão de Proteção Civil da Região do Algarve acrescenta ainda que “o apoio das autarquias tem sido um pilar fundamental no combate a esta pandemia, em particular na sustentação da missão desenvolvida por todas as estruturas da área da saúde que diariamente contribuem para travar os efeitos deste problema transversal e abrangente”.

