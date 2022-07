Recriação do ambiente da lota abre o apetite para o Festival da Sardinha

A marcar a antestreia do Festival da Sardinha, que se realizará na zona ribeirinha de Portimão entre 03 e 07 de agosto, o município de Portimão promove a partir das 09:00 da próxima terça-feira, 02 de agosto, a recriação da tradicional descarga à canastra da sardinha no cais da cidade.

O peixe será posteriormente confecionado numa sardinhada popular, terminando este dia com um sunset com música de outros tempos, a cargo dos Lucky Duckies.

Nesta ocasião será evocada a azáfama característica do ambiente da antiga lota, com a acostagem da traineira “Arrifana” e da enviada “Moira” e a participação de meia centena de figurantes, que vestirão a pele dos pescadores, estivadores, compradores, mulheres da salga e irrequietas crianças, que davam vida e colorido ao cais, com transmissão online na página do Facebook da autarquia.

Serão retratadas algumas das principais atividades que ao longo do tempo tiveram lugar na lota do cerco, a partir da chegada das embarcações carregadas de sardinha, altura em que se ouvia a sirene que chamava os compradores, seguindo-se o antigo leilão “à boca”, que consistia numa ladainha cantada de números por ordem decrescente e que o vendedor só interrompia quando o comprador arrematava com a ordem de compra “Chui!”.

Após o leilão, terá lugar a descarga do peixe, uma espécie de coreografia aperfeiçoada pela experiência, em que os homens faziam voar canastras cheias do convés da traineira até ao trabalhador que as recebia na muralha, despejando de imediato o peixe em caixas para ser gelado ou salgado, antes de seguir para o seu destino, acondicionado nos transportes da altura, entre os quais bicicletas, carrinhas e outros veículos.

No decurso de toda esta atividade, uma ou outra sardinha era desviada pelos miúdos que por ali cirandavam, gerando muita algazarra, enquanto se vendia o peixe da companha ou uma tecazinha de sardinha aqui e ali. Perto da hora do almoço, os fogareiros começavam a fumegar, assando as sardinhas para alimentar muitos destes trabalhadores da lota.

A sardinha fresca descarregada nesta recriação histórica será posteriormente utilizada numa sardinhada popular a decorrer no recinto do festival, entre as 13:30 e as 16:30, e para a qual os interessados deverão levantar no recinto o respetivo vale de degustação, de forma a usufruir gratuitamente de duas sardinhas assadas no pão e bebida, junto do estabelecimento indicado.

Estas são as atividades escolhidas como mote para mais uma edição do Festival da Sardinha, recentemente considerado o melhor evento gastronómico de verão realizado na Europa pelo conhecido site de viagens Big 7 Travel.