Reinaldo Teixeira no“Conversas com…” no Café Calcinha

O presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, é o próximo convidado do evento “Conversas com…”, no dia 15 de novembro, sexta-feira, pelas 21h30, no histórico Café Calcinha.

Natural do concelho de Loulé, Reinaldo Teixeira tem-se destacado como empresário de sucesso, nomeadamente nas áreas do turismo e imobiliária, mas também no desporto e no mundo do Futebol.

Entre outras funções que desempenhou, foi delegado da Liga Portuguesa de Futebol. Foi eleito no passado mês de junho presidente da Associação de Futebol do Algarve para o quadriénio 2019-2023.

A entrada é livre e tem a apresentação e moderação de Neto Gomes.

“Conversas Com…” é um projeto que o Município de Loulé tem levado a efeito desde 2015. O histórico Café Calcinha em Loulé tem recebido um importante ciclo de conversas, que pretendem trazer até ao público presente as memórias dos convidados, todos eles com ligação ao desporto, dando a conhecer o seu trabalho e partilhando com todos as histórias e estórias da sua carreira desportiva.

Este ano já participaram nesta atividade o treinador Manuel Cajuda, Lenine Cunha, o atleta mais medalhado do mundo, os pilotos Miguel Farrajota e Carlos Sousa, o ex-árbitro Pedro Henriques e o vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Sandro Araújo.

