Resort algarvio reconhecido com certificação internacional ambiental

O Vilalara Thalassa Resort, localizado em Porches (Lagoa), anunciou esta semana que obteve a certificação da Biosphere, a primeira distinção dedicada ao setor do turismo a responder aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O resort assumiu o “compromisso com a sustentabilidade” ao implementar “as melhores práticas para responder aos desafios globais” que o mundo enfrenta e sobre as quais “tem possibilidade de atuar (na sua estratégia e operação), explica o Vilalara Thalassa Resort em comunicado.

O compromisso com a sustentabilidade por parte do resort foi “auditado e premiado” com o selo Biosphere Certified.