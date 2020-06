Restaurantes aumentaram faturação semanal em 5%

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os restaurantes têm vindo a recuperar desde que reabriram, tendo, na semana entre 31 de maio e 06 de junho, aumentando a sua média de faturação semanal em 5% para 1.368 euros, de acordo com dados da rede Reduniq.

Num comunicado, a marca Reduniq, que pertence à Unicre e disponibiliza soluções de aceitação de pagamentos para loja física ou comércio ‘online’, indicou que, no período em análise, “o grande destaque vai para o setor da restauração, que durante a última semana registou já 86% do total de restaurantes a faturar, o que permitiu alcançar cerca de 91% dos valores pré-pandemia só no último fim de semana (06 e 07 de junho)”.

Além disso, a empresa contabilizou que a faturação média por ponto de venda ativo (restaurante) no setor “se encontra nos 1.368 euros (mais 5% face à semana anterior)” sendo o seu ‘ticket’ médio (valor médio por compra), de 18,36 euros, um valor próximo dos 18,99 euros registados na primeira semana de março”, lê-se na mesma nota.

De acordo com a marca, “os negócios portugueses registam já mais de 80% dos valores semanais de faturação registados no início da pandemia em Portugal”.

No global, a Reduniq referiu que “a faturação nacional encontra-se a 97% dos valores pré-pandemia, enquanto a faturação proveniente de cartões estrangeiros está nos 29%”.

No comunicado, o grupo disse que, “só na última semana, 85% dos pontos de venda já se encontravam a faturar, face aos 75% da semana de 24 a 30 de maio, o que representa um crescimento de 12% entre as duas semanas”.

A marca destacou ainda a “categoria de cosmética e perfumes, que durante as quatro primeiras semanas do plano de desconfinamento se situava entre os 20% e os 25% do valor observado no período pré-pandemia, e nesta última semana teve um crescimento exponencial de cerca de 150% face à semana anterior”, segundo o comunicado.

Os pontos de venda ativos no segmento também aumentaram, atingindo, na semana em análise, 80% do total, face aos 56% da anterior.

Na categoria de moda, a Reduniq encontrou mais 24% de pontos ativos face à semana anterior e um crescimento de faturação de 66%, “sendo que agora se encontra apenas 15% abaixo do total semanal registado no período pré-pandemia”, adiantou a mesma nota, assegurando que a “faturação média por ponto de venda ativo cresceu 34%, sendo que agora está com valores superiores aos observados no início de março”.

De acordo com o grupo, “a maioria dos distritos portugueses já atingiram níveis de faturação próximos dos valores pré-pandemia, tendo alguns ultrapassado esse patamar, com destaque para Beja, Portalegre e Santarém, que na semana passada registaram mais 14%, 13% e 10%, respetivamente, em comparação com a primeira semana de março”.

Em sentido contrário, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e os distritos de Faro e Lisboa “continuam com níveis de faturação abaixo dos 90%” face ao início de março.

A Reduniq concluiu também que existe um “aumento da faturação estrangeira nos distritos de Portugal Continental com aeroporto (Lisboa, Faro e Porto), fenómeno que se deve sobretudo pela retoma gradual de algumas rotas aéreas”.

Na generalidade do país, a faturação estrangeira “cresceu 18% entre a semana de 24 a 30 de maio e de 31 de maio a 06 de junho”, adiantou.

No que diz respeito ao ‘ticket’ médio nas unidades portuguesas, as lojas físicas registaram na última semana uma média de 34,54 euros por compra.

“Também na última semana, a faturação em lojas ‘online’ volta a subir 5% face à semana anterior, aumentando também o seu ‘ticket’ médio para 87,51 euros, mais 2% face à semana precedente”, segundo a informação hoje divulgada.