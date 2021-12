Retomadas buscas do homem desaparecido no rio Guadiana

As buscas pelo homem de 63 anos, de nacionalidade inglesa, que alegadamente desapareceu enquanto navegava a bordo de uma embarcação de recreio no rio Guadiana, na zona de Guerreiros do Rio, concelho de Alcoutim, foram retomadas esta manhã, depois de terem sido interrompidas ao final da tarde de quinta-feira.

Nas operações de busca que decorreram quinta-feira estiveram empenhados elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António e uma embarcação do Salvamento Marítimo Espanhol, sob coordenação do Capitão do Porto e Comandante-local de Vila Real de Santo António.

Segundo foi possível apurar, o homem vivia num veleiro fundeado no rio Guadiana e foi visto pela última vez na segunda-feira, 06 de dezembro, quando seguia a bordo da embarcação de recreio que utilizava para se deslocar a terra.

