Revelim de Sto. António volta a receber o Festival Internacional do Caracol

De 22 a 24 de julho, o Festival Internacional do Caracol regressa ao seu palco de eleição – a Colina do Revelim de Santo. António – em Castro Marim. Após dois anos de edições confinadas, uma online e outra em esplanadas de estabelecimentos aderentes, o festival reinventa-se e acontece também, de 16 a 31 de julho, em estabelecimentos aderentes.

Com abertura marcada para as 19:00, na colina do Revelim de Santo António, além da vista privilegiada sobre o Rio Guadiana e sobre a Reserva Natural, serão muitas as tasquinhas a oferecer diferentes confeções deste afamado petisco internacional, para além de outras tapas.

Aos caracóis, temperados com “o melhor sal do mundo”, junta-se o programa de animação, com música, dança e também ateliers infantis. Na sexta-feira, dia 22 de julho, os “Pardais à Solta” começam a animar as ruas do recinto, seguindo-se o concerto acústico “À Volta das Guitarras”, com Zé Francisco, pelas 20:00. A fechar este dia de abertura, pelas 22:00, fado com “Al-Mouraria”. O sábado, dia 23, começa com “Charanga Los de Ruedo”, seguidos do espetáculo de dança de Gracia Diaz. Às 22:00, o concerto de Viviane, com o seu trabalho “Confidências”, um best of que assinala os seus 10 anos de carreira a solo. No último dia, 24 de julho, a animação de rua também estará com os “Pardais à Solta”, encerrando com “Us Sai de Gatas”, pelas 22:00. O município de Castro Marim disponibilizará copos reutilizáveis.

Nos estabelecimentos aderentes, o Festival do Caracol arranca já no sábado, dia 16 de julho. Esta modalidade, que surgiu estimulada pelas contingências da pandemia, revelou-se uma estratégia para impulsionar o pequeno comércio e restauração. Com o objetivo de apoiar também a cultura local, além de assumir toda a promoção e divulgação do evento, o município de Castro Marim levará animação musical a todos os cafés/restaurantes que aderirem. Cada estabelecimento aderente estará assinalado com uma pequena réplica do caracol gigante, que este ano estará na Colina do Revelim. Até à data, aderiram à iniciativa 20 cafés e restaurantes do concelho.

Os estabelecimentos podem ainda aderir à iniciativa, mediante proposta apresentada à Câmara Municipal. As condições e respetiva ficha de inscrição estão disponíveis no site https://cm-castromarim.pt/site/evento/festival-internacional-do-caracol-2 , onde pode também consultar os estabelecimentos já aderentes.

O Festival internacional do Caracol é uma organização do município de Castro Marim, que conta com a colaboração de diversas associações do concelho.