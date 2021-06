Ria Formosa será palco para observação de aves graças ao projeto LIFE

Este verão, especialistas do projeto LIFE Ilhas Barreira da Ria Formosa vão estar de telescópios montados, a mostrar aves como chilretas, colhereiros, garças ou pilritos a quem passar pelo Centro Náutico de Faro ou pela Ilha da Culatra, em sessões, que decorrem uma vez por mês e são grátis, anunciou a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

Durante as manhãs dos dias 12 de junho (próximo sábado) e 7 de agosto, os especialistas do LIFE Ilhas Barreira estarão junto ao Centro Náutico de Faro, enquanto nos dias 10 de julho e 11 de setembro os telescópios estarão montados na Culatra.

Para participar, revela a SPEA, basta aparecer a qualquer hora entre as 9:30 e as 12:30 para ver que aves andam nas redondezas.

Entre as aves que poderão ser avistadas estão os colhereiros, com o enorme bico em forma de colher, que lhes dá o nome; a garça-cinzenta, e a chilreta (ou andorinha-do-mar-anã), espécie que vem de África para se reproduzir na região, e que frequentemente se vê a voar de peixe no bico.

Surgirá também oportunidade para descobrir como se distinguem as várias aves que se alimentam à beira-mar, como os pilritos, o pernilongo, o milherango ou o maçarico-galego, e também as diferentes gaivotas, enuncia a Sociedade.

Coordenado pela SPEA, e cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, o projeto LIFE Ilhas Barreira pretende avaliar a resiliência das Ilhas Barreira às alterações climáticas. Estas ilhas são um importante refúgio para algumas aves marinhas: a Ilha Deserta é o único local do nosso país onde nidifica a gaivota-de-audouin, e as ilhas albergam populações importantes de chilreta.

O LIFE Ilhas Barreira está a estudar o estado das populações destas espécies, bem como a dinâmica entre as gaivotas e as dunas, e a avaliar a necessidade de medidas de conservação. O projeto trabalha ainda com pescadores para evitar que as aves marinhas sejam capturadas acidentalmente nas artes de pesca, conclui a SPEA.

PUB